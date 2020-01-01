ЕС сожалеет о решении Великобритании

Глава европейской дипломатии прокомментировал выход Великобритании из состава Евросоюза.

Евросоюз сожалеет о решении Великобритании покинуть ЕС, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном 1 февраля.

"Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед", - говорится в заявлении.

При этом Соединенное Королевство останется ключевым партнером для союза.

"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он также указал, что экономические, социальные и политические отношения между ЕС и Соединенным Королевством не прекратятся.

"Мы и будем тесно связаны. Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны", - отметил Боррель.

Сразу после Brexit вступил в силу переходный период , рассчитанный до 31 декабря 2020 года. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.