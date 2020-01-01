ЕС сожалеет о решении Великобритании
Глава европейской дипломатии прокомментировал выход Великобритании из состава Евросоюза.
Евросоюз сожалеет о решении Великобритании покинуть ЕС, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном 1 февраля.
"Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед", - говорится в заявлении.
При этом Соединенное Королевство останется ключевым партнером для союза.
"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Он также указал, что экономические, социальные и политические отношения между ЕС и Соединенным Королевством не прекратятся.
"Мы и будем тесно связаны. Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны", - отметил Боррель.
Напомним, в 23.00 31 января (01.00 1 февраля по киевскому времени) Великобритания официально покинула состав ЕС.
Сразу после Brexit вступил в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.
За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.
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