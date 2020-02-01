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В СНБО готовы мгновенно отреагировать на угрозу коронавируса в Украине

Комментариев: 2
Приняты все необходимые чрезвычайные меры, но пока нет необходимости их вводить, заверил Алексей Данилов.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
rnbo.gov.ua
 
Совет национальной безопасности и обороны готов мгновенно отреагировать в случае появления нового коронавируса в Украине. Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера на телеканале Украина.
 
По словам Данилова, на данный момент нет необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины.
 
"Нам сейчас принимать такие меры (как в Китае - ред.), когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры", - подчеркнул секретарь СНБО.
 
Он отметил, что непосредственно в китайском городе Ухань, где началась вспышка коронавируса, находится лаборатория с наивысшим уровнем защиты.
 
"Поэтому китайцы сегодня понимают, возможно, намного больше других, и они предпринимают такие меры", - указал Данилов.
 
Секретарь СНБО уточнил, что власти Китая заблокировали восемь городов, откуда никто не может выехать.
 
Ранее сообщалось, что во Львове после возвращения из Китая госпитализировали двух человек с респираторными симптомами

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Теги: Украина, СНБО, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    01.02.2020, 03:43
Оценка:  +23
Сливной-Бачок
В Кацапии уже подтверждены заражение Коронавирусом у двоих людей.
Надеюсь, Один Путин,другой, Медведев.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 03:23
Оценка:  +23
Сливной-Бачок
Они " готовы мгновенно " скрыть информацию от населения, также как и в случае со сбитым самолетом.
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