В СНБО готовы мгновенно отреагировать на угрозу коронавируса в Украине

Приняты все необходимые чрезвычайные меры, но пока нет необходимости их вводить, заверил Алексей Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны готов мгновенно отреагировать в случае появления нового коронавируса в Украине. Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера на телеканале Украина.

По словам Данилова, на данный момент нет необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины.

"Нам сейчас принимать такие меры (как в Китае - ред.), когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что непосредственно в китайском городе Ухань, где началась вспышка коронавируса, находится лаборатория с наивысшим уровнем защиты.

"Поэтому китайцы сегодня понимают, возможно, намного больше других, и они предпринимают такие меры", - указал Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что власти Китая заблокировали восемь городов, откуда никто не может выехать.

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