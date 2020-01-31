Йованович ушла из Госдепартамента – СМИ
Бывший посол США в Украине стала четвертым высокопоставленным дипломатом, который уволился в связи с импичментом Дональда Трампа, пишет CNN.
Бывший посол США в Украине Мари Йованович ушла с дипломатической службы в Госдепартаменте. Об этом 31 января сообщило радио NPR.
Отмечается, что экс-посол вышла на пенсию.
Информацию об увольнении Йованович подтвердил CNN высокопоставленный чиновник Госдепа. Точную дату ее ухода он не назвал, однако указал, что это произошло в последние две недели.
Как подчеркивает телеканал, Йованович стала четвертым высокопоставленным дипломатом, который ушел с должности в связи с импичментом президента США Дональда Трампа.
Она 30 лет проработала на дипломатической службе.
Напомним, Йованович возглавляла посольство США в Украине три года и покинула пост в мае 2019 года. В Госдепартаменте отставку назвали плановой.
По данным СМИ, дипломата отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании в отношении Джо Байдена.
В октябре Йованович выступила на слушаниях в Конгрессе по делу импичмента Трампа. Она завила, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.
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