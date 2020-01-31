Йованович ушла из Госдепартамента – СМИ

Бывший посол США в Украине стала четвертым высокопоставленным дипломатом, который уволился в связи с импичментом Дональда Трампа, пишет CNN.



Бывший посол США в Украине Мари Йованович ушла с дипломатической службы в Госдепартаменте. Об этом 31 января сообщило радио Бывший посол США в Украине Мари Йованович ушла с дипломатической службы в Госдепартаменте. Об этом 31 января сообщило радио NPR

Отмечается, что экс-посол вышла на пенсию.

Информацию об увольнении Йованович подтвердил CNN высокопоставленный чиновник Госдепа. Точную дату ее ухода он не назвал, однако указал, что это произошло в последние две недели.

Как подчеркивает телеканал, Йованович стала четвертым высокопоставленным дипломатом, который ушел с должности в связи с импичментом президента США Дональда Трампа.

Она 30 лет проработала на дипломатической службе.

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