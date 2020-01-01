Трамп и Зеленский встретятся в подходящий момент - Помпео

Лидеры Украины и США занятые люди, но удобное время для их встречи найдется, подчеркнул госсекретарь США.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеакалу ABC заявил, что президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся, когда наступит подходящее время. Cтенограмму беседы с главой Госдепа распространила 31 января пресс-служба ведомства.

"Когда будет подходящее время, мы найдем возможность для того, чтобы он (Зеленский) и президент встретились, они оба занятые люди. <...> Уверен, что они снова где-то встретятся. Мы найдем подходящее время, чтобы он (Зеленский) снова приехал в Вашингтон или президент приехал сюда (в Киев)".

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