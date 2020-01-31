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США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене - СМИ

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Американские официальные лица полагают, что Касим аль-Райми был убит во время удара по позициям группировки в январе.
Касим аль-Райми
Касим аль-Райми
edition.cnn.com

Силы США нанесли удар по позициям террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в Йемене, целью которого был один из ее главарей Касим аль-Райми. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Как пишет The New York Times, официальные лица США полагают, что ар-Райми был уничтожен в результате авиаудара в Йемене. 
 
По словам собеседников издания, разведка в течение нескольких месяцев устанавливали его местоположение. В ноябре 2019 года ЦРУ получило нужные сведения от информатора в Йемене.
 
Позже ар-Райми искали с помощью беспилотников. США нанесли удар на территории Йемена в январе.
 
В публикации указано, что официальные лица США объявят об уничтожении террориста, когда получат дополнительные подтверждения этой информации.
 
Как отмечает издание, в Йемене ар-Райми был признан виновным в планировании убийства американского посла в этой стране. Боевика посадили в тюрьму, однако ему удалось осуществить побег. 
 
По данным американской стороны, он был причастен к целому ряду терактов.
 
 
Напомним, в сентябре 2019 года в Белом доме сообщили об уничтожении сына лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена в ходе спецоперации на границе Афганистана и Пакистана.

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Теги: США, Аль-Каида, Йемен, террорист, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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