Во Флориде открыли огонь по авто, въехавшем в резиденцию Трампа

Две женщины на авто пытались скрыться от полиции и заехали на территорию резиденции, силовикам пришлось открыть огонь.

В американском штате Флорида задержаны две женщины, пытавшиеся на автомобиле заехать на территорию резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей президенту Дональду Трампу, сообщает NBC Miami.

Отмечается, что внедорожник протаранил ограждение двух контрольно-пропускных пунктов, после чего охранники открыли огонь. Во внедорожнике полностью выбито заднее стекло и повреждено переднее.

Люди в автомобиле попытались скрыться с места происшествия. К преследованию был привлечен вертолет.

Как сообщает The Palm Beach Post, была арестована оперная певица Ханна Ремхилд из штата Коннектикут. Во Флориду она приехала для выступления. Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения, которые касаются терроризма.

Как сообщили представители местной полиции и Секретной службы США, Ремхилд привлекла внимание властей, поскольку танцевала на крыше своего автомобиля и вела себя неадекватно. Когда полицейские попытались поговорить с ней, американка закрылась в своей машине, а потом попыталась уехать. Скрываясь от преследовавшей ее полиции, она проехала на большой скорости через два контрольно-пропускных пункта у Мар-а-Лаго. Позже женщина развернулась и направилась к придорожной гостинице, где была задержана. В автомобиле находилась еще одна женщина. Полиция не стала ее арестовывать. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что Ремхилд могла не знать, что находится вблизи поместья Трампа. В то время, когда произошел инцидент, американского лидера в Мар-а-Лаго не было. Он прибыл в поместье в пятницу вечером. Отметим, 11 января под резиденцию Трампа во Флориде задержали вооруженного иранца.

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