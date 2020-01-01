Стивен Кинг удалился из Facebook
Американский писатель Стивен Кинг решил удалить свой аккаунт в Facebook из-за беспокойства за безопасность персональных данных.
"Я удаляюсь из Facebook. Я недоволен потоком ложной информации, который допускается в его политической рекламе. Я также не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей", - написал Кинг в Twitter.
Накануне стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт жены президента Укрыины Елены Зеленской из-за подозрительной активности.
Также соцсеть удалила видео марша в память о Героях Крут, который состоялся в Харькове. Нарушение касалось стандартов "относительно опасных лиц и организаций".
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