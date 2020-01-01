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Стивен Кинг удалился из Facebook

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Писатель раскритиковал соцсеть за "поток ложной информации" в политической рекламе и удалил аккаунт.
Стивен Кинг удалился из Facebook

Американский писатель Стивен Кинг решил удалить свой аккаунт в Facebook из-за беспокойства за безопасность персональных данных.

"Я удаляюсь из Facebook. Я недоволен потоком ложной информации, который допускается в его политической рекламе. Я также не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей", - написал Кинг в Twitter.

Накануне стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт жены президента Укрыины Елены Зеленской из-за подозрительной активности.

Также соцсеть удалила видео марша в память о Героях Крут, который состоялся в Харькове. Нарушение касалось стандартов "относительно опасных лиц и организаций".

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Теги: Facebook, писатель, соцсети, Стивен Кинг
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Источник: korrespondent.net

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