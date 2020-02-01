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США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами

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Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса, заявил глава МИД страны.
Госсекретарь США посетил Минск впервые за 26 лет
Госсекретарь США посетил Минск впервые за 26 лет
belta.by

США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой государства Александром Лукашенко в субботу, 1 февраля, сообщает БЕЛТА.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал он.

Госсекретарь также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, по его словам, в ближайшее время должно еще более расшириться.

Помпео также заявил, что США и Беларусь приближаются к отмене санкций. "Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - сказал госсекретарь.

В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США. 

"Мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации наших двусторонних отношений", - заявил министр.

Он подчеркнул, что встреча с Лукашенко прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания.

"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на международной арене", - заявил Макей.

По его словам, в частности, Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса и по ряду других направлений.

Напомним, в конце 2019 года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.

А с 1 января Россия прекратила подачу нефти в Беларусь на три дня, но соглашение так и не было достигнуто.

Позже Лукашенко сообщил, что власти Беларуси ведут переговоры о закупках нефти по мировым ценам в том числе с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

 

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Теги: нефть, газ, США, Беларусь, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Qr_со_смыслом    01.02.2020, 15:01
Оценка:  +2
Qr_со_смыслом
в ближайшие 1-2 лет лет мы будем наблюдать интереснейшие события в Беларуссии!
Qr_со_смыслом    01.02.2020, 15:02
Оценка:  +2
Qr_со_смыслом
а в Ростове появится еще один Президент)
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