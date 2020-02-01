Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса, заявил глава МИД страны.

США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой государства Александром Лукашенко в субботу, 1 февраля, сообщает БЕЛТА.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал он.

Госсекретарь также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, по его словам, в ближайшее время должно еще более расшириться.

Помпео также заявил, что США и Беларусь приближаются к отмене санкций. "Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - сказал госсекретарь.

В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США.

"Мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации наших двусторонних отношений", - заявил министр.

Он подчеркнул, что встреча с Лукашенко прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания.

"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на международной арене", - заявил Макей.

По его словам, в частности, Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса и по ряду других направлений.

Напомним, в конце 2019 года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.

А с 1 января Россия прекратила подачу нефти в Беларусь на три дня, но соглашение так и не было достигнуто.

Позже Лукашенко сообщил, что власти Беларуси ведут переговоры о закупках нефти по мировым ценам в том числе с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet