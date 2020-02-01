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Далай-лама рассказал о способе борьбы с коронавирусом

Комментариев: 2
Духовный лидер Тибета поделился с буддистами советом по борьбе с новым коронавирусом. Он порекомендовал как можно чаще начитывать мантру Тары.
Далай-лама поделился способом борьбы с вирусом
Далай-лама поделился способом борьбы с вирусом

Далай-лама порекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса, сообщает фонд Сохраним Тибет.

Мантра - определенный последовательный набор слов и звуков, произношение которых, по мнению буддистов, оказывает благотворное воздействие на человека. Мантра Тары - одна из самых известных в буддизме. Она посвящена богине Таре ("Спасительнице") одной из главных боддхисаттв в буддизме - существу, которое достигло просветления и решило помочь другим существам достичь этого же состояния.

"Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще", - отметили в фонде и приложили ссылку на запись на сайте soundcloud.com.

Ранее сообщалось, что в Ровно госпитализировали девушку, вернувшуюся из Китая.

А во Львове двух мужчин, недавно вернувшихся из Китая, изолировали в инфекционной больнице. Оба львовянина имеют подозрительные симптомы.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, заболевание, болезнь, заболевания, Далай-Лама, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Graddfeydd    01.02.2020, 23:08
Оценка:  +4
Graddfeydd
Всем китайцам срочно сдать партбилеты и начать начитку мантр!
Колишній-східняк    01.02.2020, 22:14
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Поможет от плоскостопия....
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