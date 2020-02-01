После Украины и Беларуси Помпео прибыл в Казахстан

Помпео встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.



Госсекретарь США Майкл Помпео после визита в Украину и Беларусь прилетел в Казахстан, говорится в сообщении казахского МИД в Twitter в субботу, 1 февраля.

В столице Нур-Султан он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Стороны обсудят аспекты двустороннего и регионального сотрудничества.





2 февраля Помпео отправится в Узбекистан, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Напомним, 31 января Помпео находился с визитом в Украине. Госсекретарь США встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.

Госсекретарь США и украинский лидер обсудили развитие Донбасса, развитие инфраструктуры в Украине, ход реформ и торговые отношения двух стран.

Зеленский призвал США инвестировать в Украину и участвовать в разработке черноморского шельфа.

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