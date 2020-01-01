ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения

На фоне распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае Евросоюз направил в страну партию защитной одежды.



Страны-члены Европейского Союза направили в Китай для борьбы с распространением коронавируса 12 тонн защитных средств, говорится в коммюнике, распространенном Брюсселем в субботу, 1 февраля.

"В качестве немедленной первой реакции государства-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай", - отмечается в сообщении.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По последним данным, число заболевших в Китае почти достигло 12 тысяч человек, 259 человек умерли.

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