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Марин Ле Пен: Brexit – начало крушения Евросоюза

Комментариев: 3
Лидер французской ультраправой партии уверена, что ЕС останется в истории как оглушительный провал.
Французский ультраправый лидер Марин Ле Пен
Французский ультраправый лидер Марин Ле Пен


Выход Великобритании из Европейского Союза является началом формирования независимых государств. Об этом заявила лидер французского движения Национальный фронт Марин Ле Пен в Twitter.

"Европейский Союз останется в истории как оглушительный провал!" – написала политик в субботу, 1 февраля.

По словам Ле Пен, Brexit должен ознаменовать собой "начало строительства Европейского альянса независимых наций, к которому стремится большинство европейцев". 

Напомним, в ночь на 1 февраля Великобритания официально покинула состав ЕС, завершив длившийся три с половиной года переговорный процесс. 

Сразу после Brexit вступил в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

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Теги: Марин Ле Пен, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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БЕЗУМЕЦ    02.02.2020, 04:36
Оценка:  +6
БЕЗУМЕЦ
Еще одна Нострадамусом себя мнит, а выглядит дурой.
Asmo    02.02.2020, 01:26
Оценка:  +22
Asmo
Чего не брякнешь за деньги..
FlameAndHame    02.02.2020, 02:02
Оценка:  -22
FlameAndHame
Верно, почем нынче комменты на Бигмире? ))
Graddfeydd    02.02.2020, 01:25
Оценка:  +22
Graddfeydd
О, путинская содержанка вылезла с хотелками ботоксного "верховного правителя"...

Думаю, что на следующих выборах во Франции кремляди снова будут эту бабень проталкивать.
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