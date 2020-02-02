Марин Ле Пен: Brexit – начало крушения Евросоюза

Лидер французской ультраправой партии уверена, что ЕС останется в истории как оглушительный провал.



Выход Великобритании из Европейского Союза является началом формирования независимых государств. Об этом заявила лидер французского движения Национальный фронт Марин Ле Пен в Twitter.

"Европейский Союз останется в истории как оглушительный провал!" – написала политик в субботу, 1 февраля.

По словам Ле Пен, Brexit должен ознаменовать собой "начало строительства Европейского альянса независимых наций, к которому стремится большинство европейцев".





Ce jour de #Brexit doit marquer le d'ebut de la construction de l'Alliance europ'eenne des Nations que nous appelons de nos voeux et que les peuples europ'eens souhaitent dans leur grande majorit'e.



Cette Union europ'eenne restera dans l'Histoire comme un 'echec retentissant ! MLP pic.twitter.com/waNxnMpDUj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 1, 2020

Напомним, в ночь на 1 февраля Великобритания официально покинула состав ЕС, завершив длившийся три с половиной года переговорный процесс.

Сразу после Brexit вступил в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.