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Пентагон подключился к борьбе с коронавирусом

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Оборонное ведомство США предоставит военные базы под карантин из-за нового коронавируса.
Пентагон
Пентагон
АР (архив)

Министерство обороны США одобрило запрос Министерства здравоохранения и социальных служб об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.

В Пентагоне отметили, что ведомство попросило предоставить несколько объектов, способных разместить как минимум 250 человек в отдельных комнатах сроком до 29 февраля.
 
Официальный представитель Пенгтагона Джонатан Хоффман сообщил в Twitter, что для этих целей были выбраны военные базы и объекты в Калифорнии, Колорадо и Техасе.
 
"Согласно этому запросу, Пентагон будет оказывать лишь помощь в размещении", - написал он.
 
Напомним, ранее США ввели временный запрет на въезд для иностранцев, которые побывали в последний месяц в Китае.

По последним данным, число заболевших в Китае почти достигло 12 тысяч человек, 259 человек умерли.

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Теги: США, карантин, военная база, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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