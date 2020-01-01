Пентагон подключился к борьбе с коронавирусом

Оборонное ведомство США предоставит военные базы под карантин из-за нового коронавируса.



Министерство обороны США одобрило запрос Министерства здравоохранения и социальных служб об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.



В Пентагоне отметили, что ведомство попросило предоставить несколько объектов, способных разместить как минимум 250 человек в отдельных комнатах сроком до 29 февраля.

Официальный представитель Пенгтагона Джонатан Хоффман сообщил в Twitter, что для этих целей были выбраны военные базы и объекты в Калифорнии, Колорадо и Техасе.

"Согласно этому запросу, Пентагон будет оказывать лишь помощь в размещении", - написал он.

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