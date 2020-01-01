Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв коронавируса превысило 300 человек

Комментариев: 0
Число смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, увеличилось до 304 человек.
Растет число умерших от коронавируса
Растет число умерших от коронавируса

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные властей в воскресенье, 2 февраля.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Ранее сообщалось, что в Ровно госпитализировали девушку, вернувшуюся из Китая. А во Львове двух мужчин, недавно вернувшихся из Китая, изолировали в инфекционной больнице. Оба львовянина имеют подозрительные симптомы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, жертвы, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь