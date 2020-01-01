Число жертв коронавируса превысило 300 человек

Число смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, увеличилось до 304 человек.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные властей в воскресенье, 2 февраля.



Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.



Ранее сообщалось, что в Ровно госпитализировали девушку, вернувшуюся из Китая. А во Львове двух мужчин, недавно вернувшихся из Китая, изолировали в инфекционной больнице. Оба львовянина имеют подозрительные симптомы.

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