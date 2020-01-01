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Более 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

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От наводнения пострадали 500 человек. Более 15 тысяч жителей Танзании лишились своих домов.
Жители Танзании
Жители Танзании
ibtimes.co.uk


Сильные дожди в Танзании привели к повышению уровня вод в реках и затоплению 16 деревень. Жертвами стихии стал 21 человек в области Линди на юго-востоке страны, сообщает ITV.

В округе Килва пострадали 500 человек, все они ждут эвакуации. 

Более 15 тысяч человек лишились своих домов. Помощь в пострадавшие от стихии районы привозят военные на вертолетах и самолетах.

Наводнение повредило также десятки сотен гектар сельскохозяйственных угодий.

Напомним, ранее в Чили из-за наводнений объявили чрезвычайное положение, а в Бразилии паводки унесли жизни более 60 человек.

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Теги: наводнение, жертвы, наводнения, Танзания
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Источник: korrespondent.net

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