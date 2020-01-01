Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
Заражение птиц произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. Случаев инфицирования людей не выявлено.
В китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1, сообщает в воскресенье, 2 февраля, РИА Новости со ссылкой на Министерство сельского хозяйства КНР.
Заражение пернатых произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян.
Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.
Отмечается, что пока не известно о случаях заражения человека.
Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека.
Напомним, ранее на птицефабрике в Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.
Напомним, ранее на птицефабрике в Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.
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