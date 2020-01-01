Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

Заражение птиц произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. Случаев инфицирования людей не выявлено.

В китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка птичьего гриппа Getty Images



В китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1, сообщает в воскресенье, 2 февраля,



Заражение пернатых произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян.



Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.



Отмечается, что пока не известно о случаях заражения человека. В китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1, сообщает в воскресенье, 2 февраля, РИА Новости со ссылкой на Министерство сельского хозяйства КНР.Заражение пернатых произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян.Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.Отмечается, что пока не известно о случаях заражения человека.



Напомним, ранее на птицефабрике в Винницкой области Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека Напомним, ранее на птицефабрике в Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент