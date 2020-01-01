Два человека погибли при стрельбе на похоронах в США

Жертвами стрельбы стали взрослый мужчина и 15-летний парень. Еще два человека пострадали - женщина и подросток.



Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви города Ривьера-Бич в штате Флорида в субботу, 1 февраля, сообщает Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви города Ривьера-Бич в штате Флорида в субботу, 1 февраля, сообщает NBC

По данным полиции, погибли 15-летний парень и взрослый мужчина. Женщина и подросток были ранены.

Всего было выпущено 13 пуль. Кто именно и сколько человек стреляли пока неизвестно. Полиция проводит расследование.

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