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Два человека погибли при стрельбе на похоронах в США

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Жертвами стрельбы стали взрослый мужчина и 15-летний парень. Еще два человека пострадали - женщина и подросток.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
Getty Images

Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви города Ривьера-Бич в штате Флорида в субботу, 1 февраля, сообщает NBC.
 
По данным полиции, погибли 15-летний парень и взрослый мужчина. Женщина и подросток были ранены.
 
Всего было выпущено 13 пуль. Кто именно и сколько человек стреляли пока неизвестно. Полиция проводит расследование. 

При стрельбе в Германии погибли шесть человек - СМИ

Напомним, ранее в результате стрельбы на Гавайских островах погибли двое полицейских и еще один был ранен.

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Теги: США, Похороны, стрельба, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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