В Гонконге выявили 14 случай заражения коронавирусом

80-летний мужчина в январе посещал территорию материкового Китая, а затем совершил поездку на круизном лайнере из Японии в Гонконг.



Очередной случай заражения вирусом нового типа 2019-nCoV подтвержден в Гонконге. Общее число заболевших возросло до 14, сообщили в воскресенье, 2 февраля, органы здравоохранения этого специального административного района Китая.

Инфицированным оказался 80-летний мужчина. В январе он посещал территорию материкового Китая, а затем совершил поездку на круизном лайнере из Японии в Гонконг.

Состояние пациента расценивается врачами как стабильное. Его родственники помещены под наблюдение в карантинный центр.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet