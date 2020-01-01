В Гонконге выявили 14 случай заражения коронавирусом
Очередной случай заражения вирусом нового типа 2019-nCoV подтвержден в Гонконге. Общее число заболевших возросло до 14, сообщили в воскресенье, 2 февраля, органы здравоохранения этого специального административного района Китая.
Инфицированным оказался 80-летний мужчина. В январе он посещал территорию материкового Китая, а затем совершил поездку на круизном лайнере из Японии в Гонконг.
Состояние пациента расценивается врачами как стабильное. Его родственники помещены под наблюдение в карантинный центр.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
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