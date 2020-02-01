Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мэр Майами вручил Гуайдо ключ от города

Комментариев: 0
Франсис Суарес в субботу, 1 февраля, вручил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо ключ от города.
Хуан Гуайдо и Франсис Суарес
Хуан Гуайдо и Франсис Суарес
twitter.com/MiamiMayor


Мэр американского Майами в штате Флорида Франсис Суарес вручил лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо ключ от города. Об этом градоначальник сообщил в Twitter в субботу, 1 февраля.

Политик отметил, что подарить ключ от города и приветствовать Гуайдо "было невероятной честью", а также добавил, что поддерживает венесуэльского политика в "борьбе за свободную и демократическую Венесуэлу".

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Мадуро назвал главного врага Венесуэлы

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, Венесуэла, Майами, Хуан Гуайдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь