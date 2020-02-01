Мэр Майами вручил Гуайдо ключ от города

Франсис Суарес в субботу, 1 февраля, вручил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо ключ от города.



Мэр американского Майами в штате Флорида Франсис Суарес вручил лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо ключ от города. Об этом градоначальник сообщил в Twitter в субботу, 1 февраля.

Политик отметил, что подарить ключ от города и приветствовать Гуайдо "было невероятной честью", а также добавил, что поддерживает венесуэльского политика в "борьбе за свободную и демократическую Венесуэлу".





Fue un enorme honor recibir al verdadero y leg^itimo presidente de #Venezuela en #Miami, @jguaido. Estaremos siempre con 'el en esta lucha por una Venezuela libre y democr'atica. pic.twitter.com/jzqLQ4VYH3 — Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) February 1, 2020

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.



Мадуро назвал главного врага Венесуэлы

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet