Первая смерть от коронавируса произошла вне Китая
От коронавируса скончался приехавший на Филиппины 44-летний житель китайского города Ухань.
Первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах, сообщает в воскресенье, 2 февраля, Bloomberg со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Отмечается, что умершим является приехавший в страну 44-летний житель китайского города Ухань.
Это стало первым случаем смерти из-за коронавируса за пределами Китая.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
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