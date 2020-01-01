Первая смерть от коронавируса произошла вне Китая

От коронавируса скончался приехавший на Филиппины 44-летний житель китайского города Ухань.



Первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах, сообщает в воскресенье, 2 февраля, Bloomberg со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Отмечается, что умершим является приехавший в страну 44-летний житель китайского города Ухань.

Это стало первым случаем смерти из-за коронавируса за пределами Китая.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

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