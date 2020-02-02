В России обрушилась крыша кафе: есть жертвы
В Новосибирске из-за снега крыша кафе упала на посетителей, под завалами погибли два человека.
В Новосибирске в ночь на 2 февраля обрушилась кровля кафе Родня над раздевалкой. Из-под завалов извлечены пять человек, двое из них погибли, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Других людей под завалами нет. Самостоятельно эвакуировались около 200 человек.
Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров.
Отмечается, что раздевалка из сэндвичпанелей была пристроена к основному зданию кафе. Спасатели считают, что крыша не выдержала веса снега и упала.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Cмотрите фотогалерею: В России обрушилась крыша кафе: есть жертвы
Напомним, 31 января в Санкт-Петербурге в ходе демонтажа спортивно-концертного комплекса Петербургский рухнула крыша, на которой находились рабочие. Один человек погиб.
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