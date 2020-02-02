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В России обрушилась крыша кафе: есть жертвы

Комментариев: 5
В Новосибирске из-за снега крыша кафе упала на посетителей, под завалами погибли два человека.
На месте обрушения кафе в Новосибирске
На месте обрушения кафе в Новосибирске
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

В Новосибирске в ночь на 2 февраля обрушилась кровля кафе Родня над раздевалкой. Из-под завалов извлечены пять человек, двое из них погибли, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ. 
 
Других людей под завалами нет. Самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров.
Отмечается, что раздевалка из сэндвичпанелей была пристроена к основному зданию кафе. Спасатели считают, что крыша не выдержала веса снега и упала.
 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


Напомним, 31 января в Санкт-Петербурге в ходе демонтажа спортивно-концертного комплекса Петербургский рухнула крыша, на которой находились рабочие. Один человек погиб.

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Теги: фото, крыша, кафе, обрушение, Новосибирск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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CasperW    02.02.2020, 10:10
Оценка:  +2
CasperW
Агропромышленный бум в России впечатляет! Крыша кафе рухнула
Колишній-східняк    02.02.2020, 09:16
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Весь снег там выпал...
Колишній-східняк    02.02.2020, 09:28
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Хотя на фотографии никакого снега не видно. Наверное, разобрали на сувениры.
Шандор    02.02.2020, 08:46
Оценка:  -13
Шандор
Пэрэмога!
Колишній-східняк    02.02.2020, 09:17
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Неа, халтура.
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