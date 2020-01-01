Новые визовые правила ЕС вступили в силу

Для граждан стран, имеющих соглашение с ЕС о безвизовом режиме, все останется без изменений, отметили в Еврокомиссии.

В воскресенье, 2 февраля, в силу вступили обновленные правила выдачи виз Евросоюза, которые должны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса. Об этом накануне сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз применяются по всему миру со 2 февраля 2020 года. Они упрощают легальным путешественникам подачу документов на визу для въезда в Европу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным потокам и угрозам для внутренней безопасности ЕС", – говорится в сообщении.

Для граждан стран, имеющих соглашение с ЕС о безвизовом режиме, все останется без изменений, подчеркивается на сайте Еврокомиссии.

Решение изменить визовые правила было принято Советом ЕС в июне прошлого года. Как поясняет Совет, "новые правила обеспечат более легкие и быстрые процедуры получения виз для легальных путешественников".

"Они разрешают подачу заявок за шесть месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки, дают возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде, позволяют выдавать многократные визы для постоянных путешественников с положительной визовой историей на период, который постепенно увеличивается с одного до пяти лет", – говорится в решении Совета.

При этом ЕС повысил консульский сбор с 60 евро до 80 евро. "Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление визы, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу", – уточняет Совет.

Обновленные правила распространяются на получение краткосрочных виз для въезда в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Кроме того, по новым правилам можно получить визы и в четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки во все указанные государства на срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

По данным Еврокомиссии, в настоящее время визы для посещения стран Шенгена должны получать граждане 105 стран.

Напомним, Миссия Украины в Европейском союзе опубликовала разъяснения о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).

Ранее сообщалось, что Кабмин готовит безвиз с 14 странами мира. Ожидается, что будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине и упрощен режим поездок в Мексику.

США ограничили выдачу виз гражданам шести стран

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