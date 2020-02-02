Коронавирус в Китае: из больниц выписали почти 330 человек

Только в субботу больницы покинули 85 человек после полного выздоровления, из них 49 человек в провинции Хубэй.

В Китае из больниц выписаны 328 человек, которые ранее были инфицированы пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Синьхуа на данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР (NHC) в воскресенье, 2 февраля.

Так, в субботу 85 человек вышли из больниц после полного выздоровления, из них 49 человек в провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса.

При этом по состоянию на конец субботы, в 31 китайских провинциях было зарегистрировано 14380 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом новог типа, а также 304 случая летального исхода.

Ранее стало известно, что произошла первая смерть от коронавируса вне Китая. Скончался приехавший на Филиппины 44-летний житель китайского города Ухань.

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