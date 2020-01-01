Для создания огромного снеговика Ризи понадобилось 800 тонн снега, а также около 60 тысяч евро.

В австрийской федеральной земле Штирия слепили самого высокого в мире снеговика – его высота – 38,04 метра. Представители Книги рекордов Гиннеса накануне зарегистрировали это достижение.

Снеговика построили на горнолыжном курорте Ризнеральм. Его назвали Ризи. Имя по звучанию напоминает не только название этого курорта, но и слово Riese, переводящееся с немецкого языка как "великан". Кроме роста, Ризи еще отличается отсутствием живота.На голове у снежного гиганта красуется наполненный снегом шестиметровый металлический цилиндр.

Работа по возведению огромного снеговика началась еще в середине декабря 2019 года, а снег для его лепки производился при помощи двух снеговых пушек, которые обычно используются для обеспечения снегом лыжных трасс. В общей сложности на создание Ризи ушло около 800 тонн снега. Расходы на организацию акции по его созданию составили около 60 тысяч евро.

Ранее мировой рекорд удерживала снежная баба, которую слепили в США в штате Мэн в 2008 году. Ее высота составила 37,21 метра.

Cмотрите фотогалерею: В Австрии создали самого высокого в мире снеговика

Напомним, в Канаде при помощи спецтехники и 300 грузовиков снега за неделю построили самый большой в мире снежный лабиринт. Протяженность двухметровых стен составляла более 1300 метров.

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Источник: Русская служба Deutsche Welle

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