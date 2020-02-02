В Китае достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

Помощь пациентам будут предоставлять 1400 военных медиков. Больница рассчитана на одну тысячу мест.

Вид на строительную площадку больницы Хошэньшань в городе Ухань Синьхуа

В китайском городе Ухань завершилось строительство временной больницы для лечения больных новым видом коронавируса. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 2 февраля.

Отмечается, что больница Хошэньшань, построенная по указнию китайского лидера Си Цзиньпина, начнет принимать больных уже с понедельника, 3 февраля. Помощь пациентам будут предоставлять 1400 военных медиков. Больница рассчитана на одну тысячу мест.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами. Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Напомним, по состоянию на конец субботы, в 31 китайских провинциях было зарегистрировано 14380 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 304 случая летального исхода.

Ранее стало известно, что произошла первая смерть от коронавируса вне Китая. Скончался приехавший на Филиппины 44-летний житель китайского города Ухань.

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