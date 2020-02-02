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Турецкие танки вошли в Сирию – СМИ

Комментариев: 1
Границу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусейн в провинции Идлиб пересекли не менее 40 бронемашин и танков.
Турецкая военная техника в Сирии
Турецкая военная техника в Сирии
Al Arabiya

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в воскресенье, 2 февраля.

Отмечается, что колонна состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки. Всего границу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусейн, расположенный на севере сирийской провинции Идлиб, "пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии".

Пока нет данных о конечном пункте их движения.

А накануне турецкие военные начали оборудовать новый блокпост на перекрестке Кафр-Умаим возле города Серакиб в Идлибе. В итоге они будут размещены с трех сторон этого населенного пункта – с севера, юга и востока.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии и заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

Перед этим в течение суток около 40 тысяч жителей провинции Идлиб покинули свои дома из-за обстрелов армии Асада и бомбежек российской авиации. Всего число внутренне перемещенных лиц в Сирии с начала ноября прошлого года превысило 540 тысяч человек.

В Кремле заявили, что выполняют свои обязательства по Сирии

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Теги: Турция, Сирия, танки, военные, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    02.02.2020, 13:07
Оценка:  +13
МаксимУм
Опять ятаган в опу путлера...
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