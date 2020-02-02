В Венеции нашли бомбу времен Второй мировой войны

На время операции по ее извлечению было остановлено движение всех видов транспорта в районе обнаружения.

В Венеции обезвреживают бомбу, оставшейся со Второй мировой войны twitter.com/LuigiBrugnaro

В Венеции в воскресенье, 2 февраля, проходит операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Из-за нее прошла эвакуация около 3500 местных жителей.

Бомба весом 220 кг была обнаружена на материковой части города. На время операции по ее извлечению было остановлено движение всех видов транспорта в районе обнаружения. Это создало затруднения для туристов, стремящихся попасть на островную часть города.

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Grazie ai cittadini: sono stati molto collaborativi, comprendendo la situazione.

Grazie all’@Esercito, alle forze dell’ordine, polizia locale, enti e istituzioni coinvolte, oltre ai volontari della Protezione Civile, operativi dalle prime luci dell’alba

Ora inizia la fase 2 pic.twitter.com/uRUFAMJeDE — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 2, 2020

Примерно в 12.30 по местному времени дороги были снова открыты. Власти Венеции сообщили, что бомба успешно извлечена и будет в ближайшее время обезврежена в открытом море.

По сообщениям итальянских СМИ, бомба была обнаружена вблизи промышленного порта в районе Маргера, недалеко от железнодорожных путей. Когда именно бомба была сброшена на город, неизвестно. Во время Второй мировой войны Венеция в 1944 году подвергалась бомбардировке ВВС США.

12 января тысячи людей эвакуировали в немецком городе Дортмунд в рамках обезвреживания сразу четырех бомб времен Второй мировой войны.

Истоник: Русская служба DW

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