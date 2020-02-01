Полиция Парижа выгнала певицу Приходько из Лувра за съемку

По словам певицы, разрешение на съемку было.

Известная украинская певица Анастасия Приходько вместе с продюсером Тиграном Григоряном решили снять видео в Лувре (Париж/Франция). Столичные полицейские попросили пару покинуть музей. Соответствующее видео певица опубликовала в Instagram.

Увидеть Париж и умереть это фигня! А вот увидеть Лувр и чтобы тебя попросила полиция его покинуть - это воспоминания на всю жизнь - написала певица

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Оказалось, что певица с продюсером решили провести съемку в музее. Пару заметила полиция и попросила покинуть достопримечательность.

Позже Приходько объяснила, что все таки разрешение на съемку было, но человек с соответствующим документом опоздал. Как результат, возникло недоразумение.

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“С нами был человек, который жил во Франции и у него было разрешение из Французской Мэрии для съемок. Мы за полгода подавали заявление на разрешение, но именно в тот момент, когда мы начали готовиться, Макс просто опаздывал по времени“ - рассказала она.

Ну и нам пришлось на английском объяснять, что у нас все в порядке. Слава Богу через 15 минут объяснений, что мы имеем право на съемку, прибегает Макс и дает полиции разрешение. А дальше вы сами увидите! Кадры будут - подытожила Приходько

Напомним, Анастасия Приходько покидает политику и возвращается на сцену.

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