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В Лондоне произошел теракт

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Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в районе Стретэм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На юге Лондона неизвестный ножом ранил несколько человек и застрелен был застрелен, сообщении лондонская полиция в Twitter 2 февраля.

В полиции добавили, что расценивают произошедшее как "инцидент, связанный с терроризмом". Дальнейшие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале января сообщалось, что в немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом и криками "Аллах Акбар".

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Теги: Британия, теракт, Лондон, нападение
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Источник: korrespondent.net

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