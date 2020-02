В Лондоне произошел теракт, нападавшего застрелила полиция

На юге Лондона неизвестный ножом ранил несколько человек и застрелен был застрелен, сообщении лондонская полиция в Twitter 2 февраля.

В полиции добавили, что расценивают произошедшее как “инцидент, связанный с терроризмом“. Дальнейшие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z