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Поклонская объявила себя "няш-мяш" и показала фото

Комментариев: 14
Политик, получившая известность после аннексии Крыма, опубликовала фотографии с "голливудской" фотосессии.
Наталья Поклонская удивила фотосессией
Наталья Поклонская удивила фотосессией
Наталья Поклонская

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская объявила себя "крымской няш-мяш" и показала снимки с "голливудской" фотосессии. Фотографии она опубликовала в своем Telegram-канале 2 февраля.

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"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш", - написала российский парламентарий.

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Мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Москва назначила Поклонскую прокурором аннексированного Крыма. На ее пресс-конференцию обратили внимание пользователи сети, в особенности, из Японии, которые перенесли ее образ в аниме.

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Теги: фото, Наталья Поклонская, аннексия Крыма, мемы
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Комментариев (14)
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ФайныйДрузяка    02.02.2020, 21:12
Оценка:  -3
ФайныйДрузяка
Довольно вдуваемо-ебабельная панянка.У меня даже мой одноглазый змей встал на неё и стоит стабильно,клянусь Пэрэмогой! ;-Р
Noblesse_obliger    02.02.2020, 20:35
Оценка:  +9
Noblesse_obliger
Ипаняшка решила о себе напомнить.
Noblesse_obliger    02.02.2020, 20:38
Оценка:  +8
Noblesse_obliger
И замироточила со всех щелей.
Asmo    02.02.2020, 20:28
Оценка:  +11
Asmo
Денег за коллаборационизм получено с излишком, хотелось бы увидеть как живут приличные страны, заглянуть в США, Британию, Францию, Италию, Испанию, а фиг вам!!! Это у кого никогда денег не было подумают и ладно, а у кого есть вы даже не представляете как им обидно, когда не пускают в топ страны...
xapi3mat    02.02.2020, 20:00
Оценка:  +13
xapi3mat
Нипонил... а де сцрь-батюшка, иконы? за такое и анафема пологается!
Путин-Xyйло    02.02.2020, 20:14
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
Бери круче: - Верховный правитель
Иван    02.02.2020, 19:35
Оценка:  0
Иван
Она не адекват, фотошоп бесполезен, врачи безпомощьны!!!
Арфаграффические ошибки, моя проблема!
Зато написал )
сергей11    02.02.2020, 19:11
Оценка:  +15
сергей11
Политик??????
Путин-Xyйло    02.02.2020, 20:13
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
Где?
dikrava    02.02.2020, 18:53
Оценка:  +18
dikrava
Всё, теперь у крымские и забордюрные подростки надрочаться до посинения)))
ВосставшийИзБана    02.02.2020, 18:30
Оценка:  +23
ВосставшийИзБана
Тема сисек не раскрыта
Мухоморище    02.02.2020, 19:07
Оценка:  +17
Мухоморище
Сиськи-это не высокодуховно.
Путин-Xyйло    02.02.2020, 20:12
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
В см не скрепно?
xapi3mat    02.02.2020, 20:06
Оценка:  +13
xapi3mat
там ат сисек адно название!
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