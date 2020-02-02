Поклонская объявила себя "няш-мяш" и показала фото

Политик, получившая известность после аннексии Крыма, опубликовала фотографии с "голливудской" фотосессии.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская объявила себя "крымской няш-мяш" и показала снимки с "голливудской" фотосессии. Фотографии она опубликовала в своем Telegram-канале 2 февраля.

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"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш", - написала российский парламентарий.

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Мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Москва назначила Поклонскую прокурором аннексированного Крыма. На ее пресс-конференцию обратили внимание пользователи сети, в особенности, из Японии, которые перенесли ее образ в аниме.

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