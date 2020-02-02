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В Польше украинец покусал прохожего за отказ дать телефон

Комментариев: 10
В ответ на отказ украинец стал агрессивно себя вести.
Украинцу объявили обвинение, ему грозит 12 лет тюрьмы
Украинцу объявили обвинение, ему грозит 12 лет тюрьмы
wikipedia.org

В Польше 28-летний украинец напал на прохожего и покусал его за отказ предоставить мобильный телефон. Прохожий при отказе сослался на то, что у него разрядился аккумулятор.

Об этом сообщает польская полиция. 

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По данным правоохранителей, получивший отказ мужчина напал на прохожего. Он повалил жертву на тротуар, начал избивать и кусать. Таким образом, мужчина попытался отобрать телефон.

Очевидцы вмешались и вызвали полицию. Нападавший объяснил, что его отравили коллеги на работе (мужчина трудится в местном ресторане), а телефон якобы был нужен, чтобы вызвать скорую помощь. 

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“Задержанный постоянно повторял, что стал плохо себя чувствовать сразу, как только вышел с работы. Врачи не обнаружили у украинца никаких проблем со здоровьем“ - говорится в сообщении. 

Напомним, в Польше украинец устроил стрельбу из-за зарплаты.Полиция Польши задержала гражданина Украины за вооруженное нападение на работодателя. Ему грозит три года тюрьмы.

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Теги: Польша, украинец, нападение
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Комментариев (10)
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Глод    02.02.2020, 21:00
Оценка:  -4
Глод
А граждан РФ полиция стран ЕС как часто задерживает за мелкое хулиганство?
ПАТРИОТ    02.02.2020, 20:37
Оценка:  +3
ПАТРИОТ
Поцан из АТО поехал в Польшу, а там херою не доверили в руки телефон, ну вот и обиделся!
ФайныйДрузяка    02.02.2020, 20:10
Оценка:  +10
ФайныйДрузяка
Типичный"майдунито даунито хромосомо нерабикус".Короче говоря,неоперабельный майдан мозга.Только депортация и изоляция облегчат страдания этого существа.
zheka-yakob    02.02.2020, 20:00
Оценка:  0
zheka-yakob
Этих дупомовных нужно выгуливать только в намордниках и на поводке. )))))
Asmo    02.02.2020, 20:13
Оценка:  -3
Asmo
как пАгодка в маЦкве? )
zheka-yakob    02.02.2020, 20:14
Оценка:  -1
zheka-yakob
+1 и дождь.
МАРИНА***КЛИМОВА    02.02.2020, 19:22
Оценка:  -5
МАРИНА***КЛИМОВА
Ржу не могу, новость просто улёт, голодный рэгуль это страшно
МАРИНА***КЛИМОВА    02.02.2020, 19:24
Оценка:  -4
МАРИНА***КЛИМОВА
Уркаинское животное нужно проверить на бешенство, мало ли))))))))))))))))
xapi3mat    02.02.2020, 20:04
Оценка:  -3
xapi3mat
ладно... сама напросилась, педрила тупая!
FlameAndHame    02.02.2020, 21:08
Оценка:  +3
FlameAndHame
xapi3mat это ты про свою мамаситу? Согласен та еще тупень, коль родила такого додикеза как ты!
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