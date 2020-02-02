В Польше украинец покусал прохожего за отказ дать телефон

В ответ на отказ украинец стал агрессивно себя вести.

В Польше 28-летний украинец напал на прохожего и покусал его за отказ предоставить мобильный телефон. Прохожий при отказе сослался на то, что у него разрядился аккумулятор.

Об этом сообщает польская полиция.

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По данным правоохранителей, получивший отказ мужчина напал на прохожего. Он повалил жертву на тротуар, начал избивать и кусать. Таким образом, мужчина попытался отобрать телефон.

Очевидцы вмешались и вызвали полицию. Нападавший объяснил, что его отравили коллеги на работе (мужчина трудится в местном ресторане), а телефон якобы был нужен, чтобы вызвать скорую помощь.

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“Задержанный постоянно повторял, что стал плохо себя чувствовать сразу, как только вышел с работы. Врачи не обнаружили у украинца никаких проблем со здоровьем“ - говорится в сообщении.

Напомним, в Польше украинец устроил стрельбу из-за зарплаты.Полиция Польши задержала гражданина Украины за вооруженное нападение на работодателя. Ему грозит три года тюрьмы.

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