Теракт в Лондоне: полиция назвала число раненных

Личность нападавшего, который был застрелен правоохранителями, и состояние пострадавших не уточняется.

В результате нападения террориста с ножом на прохожих в лондонском районе Стретем пострадали два человека, сообщил Twitter-аккаунт городской полиции 2 февраля

"Мы ожидаем новой информации по их состоянию... Мы сообщим обновленные данные, как только сможем", - говорится в сообщении правоохранителей.

Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев передает, что мужчина был вооружен мачете, а на груди у него были некие серебристые емкости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter выразил соболезнования пострадавшим, которые получили ранения при нападении мужчины с ножом в Лондоне. Он также поблагодарил экстренные службы, которые работают на месте происшествия в районе Стретем.

Мэр Лондона Садик Хан также выразил благодарность полиции и экстренным службам.

В начале января сообщалось, что в немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом и криками "Аллах Акбар".

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