Россия закрыла железнодорожное сообщение с Китаем

Российские власти также добавили коронавирус в список опасных заболеваний, среди которых холера и сибирская язва.

Российские власти на фоне ситуации с коронавирусом с 3 февраля приостанавливают движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщают РЖД 2 февраля. Пассажирские поезда не будут курсировать до особого указания.

С 31 января Россия частично закрыла границу с Китаем, а с 1 февраля ограничила авиасообщение между двумя странами.

Несколько дней назад в России были выявлены первые два случая заражения вирусом. Оба заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области - являются гражданами КНР, прибывшими из Китая.

Российские власти также сегодня добавили коронавирус в список опасных заболеваний, куда кроме него входят гепатит В и С, туберкулез, холера и сибирская язва.

Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года в многомиллионном городе Ухань. Сейчас он находится на карантине и полностью закрыт.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Последние данные по вирусу:

Точно инфицировано: 14641

Из них в тяжелом состоянии: 2110

В карантине: 137594

Возможно инфицировано: 19694

Выздоровело: 334

Смертей: 305

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