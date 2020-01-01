Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия закрыла железнодорожное сообщение с Китаем

Комментариев: 0
Российские власти также добавили коронавирус в список опасных заболеваний, среди которых холера и сибирская язва.
Россия закрыла границе с Китаем
Россия закрыла границе с Китаем

Российские власти на фоне ситуации с коронавирусом с 3 февраля приостанавливают движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщают РЖД 2 февраля. Пассажирские поезда не будут курсировать до особого указания.

С 31 января Россия частично закрыла границу с Китаем, а с 1 февраля ограничила авиасообщение между двумя странами.

Несколько дней назад в России были выявлены первые два случая заражения вирусом. Оба заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области - являются гражданами КНР, прибывшими из Китая.

Российские власти также сегодня добавили коронавирус в список опасных заболеваний, куда кроме него входят гепатит В и С, туберкулез, холера и сибирская язва.

Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года в многомиллионном городе Ухань. Сейчас он находится на карантине и полностью закрыт.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения

Последние данные по вирусу:

  • Точно инфицировано: 14641 
  • Из них в тяжелом состоянии: 2110
  • В карантине: 137594
  • Возможно инфицировано: 19694
  • Выздоровело: 334 
  • Смертей: 305

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Китай, железная дорога, атипичная пневмония, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь