Россия закрыла железнодорожное сообщение с Китаем
Российские власти на фоне ситуации с коронавирусом с 3 февраля приостанавливают движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщают РЖД 2 февраля. Пассажирские поезда не будут курсировать до особого указания.
С 31 января Россия частично закрыла границу с Китаем, а с 1 февраля ограничила авиасообщение между двумя странами.
Несколько дней назад в России были выявлены первые два случая заражения вирусом. Оба заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области - являются гражданами КНР, прибывшими из Китая.
Российские власти также сегодня добавили коронавирус в список опасных заболеваний, куда кроме него входят гепатит В и С, туберкулез, холера и сибирская язва.
Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года в многомиллионном городе Ухань. Сейчас он находится на карантине и полностью закрыт.
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Последние данные по вирусу:
- Точно инфицировано: 14641
- Из них в тяжелом состоянии: 2110
- В карантине: 137594
- Возможно инфицировано: 19694
- Выздоровело: 334
- Смертей: 305
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