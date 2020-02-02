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Экоактивисты захватили электростанцию в Германии

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Более 100 человек с применением силы прорвались на территорию Даттельн-4, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в этом году.

На территории новой угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии проходят новые протесты против использования ископаемых энергоносителей. В воскресенье, 2 февраля, активисты потребовали немедленного отказа от угля и выразили несогласие с принятым правительством ФРГ планом перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года.

При этом более 100 человек с применением силы прорвались на территорию электростанции, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в текущем году, и заняли два грузоподъемных крана, сообщила представитель полиции в Реклингхаузене в ответ на запрос агентства epd. По ее словам, действия демонстрантов являются нарушением законодательства.

Активисты заявляют о нарушении закона политиками и концернами

В свою очередь движение гражданского неповиновения Ende Gel"ande (На этом все), организовавшее акцию, возложило ответственность за нарушение законодательства на угольную энергетику и поддерживающих ее политиков.

"Принимая во внимание климатический кризис, преступлением является ввод в эксплуатацию новой электростанции. Крупные правонарушения сейчас совершают не климатические активисты, а базирующаяся на ископаемых промышленность и ее политические союзники", - заявило движение на своей странице в Twitter.

Активисты назвали закон об угольной промышленности, подготовленный нынешним правительством катастрофой. 

Берлин планирует отказаться от угольной энергетики до 2038 года

В конце января кабинет министров ФРГ принял законопроект о поэтапном отказе от угольной энергетики. Документ предполагает, что работающие на каменном и буром угле электростанции в Германии будут отключены по возможности до 2035 года, но самое позднее к 2038 году. Процесс принятия этого закона предполагается завершить уже до конца первого полугодия текущего года.

Источник: Русская служба DW

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Теги: экология, экологическая катастрофа, электростанция, уголь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
CasperW    02.02.2020, 23:55
Оценка:  +6
CasperW
Зачем строить новую угольную электростанцию, если уже планируют отказаться от этого до 2038 года?
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