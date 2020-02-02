Экоактивисты захватили электростанцию в Германии

Более 100 человек с применением силы прорвались на территорию Даттельн-4, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в этом году.

На территории новой угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии проходят новые протесты против использования ископаемых энергоносителей. В воскресенье, 2 февраля, активисты потребовали немедленного отказа от угля и выразили несогласие с принятым правительством ФРГ планом перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года.

При этом более 100 человек с применением силы прорвались на территорию электростанции, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в текущем году, и заняли два грузоподъемных крана, сообщила представитель полиции в Реклингхаузене в ответ на запрос агентства epd. По ее словам, действия демонстрантов являются нарушением законодательства.

Die Klimabewegung ist antifaschistisch - gute Stimmung bei "Schrei nach Liebe" von D"A , trotz Schietwedder Schon jetzt ein toller Erfolg - Gl"uckwunsch @Ende__Gelaende #ExitCoal #datteln4 #antifa pic.twitter.com/FYcKbXBHXa — Lorenz G"osta Beutin (@lgbeutin) February 2, 2020

Активисты заявляют о нарушении закона политиками и концернами

В свою очередь движение гражданского неповиновения Ende Gel"ande (На этом все), организовавшее акцию, возложило ответственность за нарушение законодательства на угольную энергетику и поддерживающих ее политиков.

"Принимая во внимание климатический кризис, преступлением является ввод в эксплуатацию новой электростанции. Крупные правонарушения сейчас совершают не климатические активисты, а базирующаяся на ископаемых промышленность и ее политические союзники", - заявило движение на своей странице в Twitter.

Активисты назвали закон об угольной промышленности, подготовленный нынешним правительством катастрофой.

Берлин планирует отказаться от угольной энергетики до 2038 года

В конце января кабинет министров ФРГ принял законопроект о поэтапном отказе от угольной энергетики. Документ предполагает, что работающие на каменном и буром угле электростанции в Германии будут отключены по возможности до 2035 года, но самое позднее к 2038 году. Процесс принятия этого закона предполагается завершить уже до конца первого полугодия текущего года.

Источник: Русская служба DW