Нападение в Лондоне связано с исламизмом - полиция

На теле нападавшего был обнаружен муляж взрывного устройства. В момент преступления за ним велась слежка.

Атака на юге Лондона связана с исламизмом, говорится в заявлении Скотленд-Ярда, опубликованном 2 февраля.

"К телу подозреваемого было прикреплено (взрывное - ред.) устройство… Было установлено оцепление, и быстро выяснилось, что это муляж... Происшествие объявили терактом, и мы полагаем, что оно связано с исламизмом", - отметили в полиции Лондона.

Помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси уточнила , что за террористом в момент преступления велась слежка.

"Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте", - указала она.

По словам Дорси, подозреваемый недавно был отпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом.

Формально процесс его опознания еще не завершен, но учитывая обстоятельства инцидента, помощница комиссара заявила, что это был 20-летний Судеш Амман.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в воскресенье около 14.00 (16.00 по киевскому времени) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне.

Всего преступник успел ранить двух человек - мужчину в возрасте за 40 лет и женщину в возрасте за 50 лет. Еще одна девушка в возрасте около 20 лет получила ранения от стекла, разбившегося в результате стрельбы полицейских.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники подразделения лондонской полиции по борьбе с терроризмом.

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