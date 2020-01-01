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Нападение в Лондоне связано с исламизмом - полиция

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На теле нападавшего был обнаружен муляж взрывного устройства. В момент преступления за ним велась слежка.
На месте атаки в Лондоне
На месте атаки в Лондоне
twitter.com/jakodell
 
Атака на юге Лондона связана с исламизмом, говорится в заявлении Скотленд-Ярда, опубликованном 2 февраля.
 
"К телу подозреваемого было прикреплено (взрывное - ред.) устройство… Было установлено оцепление, и быстро выяснилось, что это муляж... Происшествие объявили терактом, и мы полагаем, что оно связано с исламизмом", - отметили в полиции Лондона.
 
Помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси уточнила, что за террористом в момент преступления велась слежка. 
 
"Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте", - указала она.
 
По словам Дорси, подозреваемый недавно был отпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом.
 
Формально процесс его опознания еще не завершен, но учитывая обстоятельства инцидента, помощница комиссара заявила, что это был 20-летний Судеш Амман.
 
 
В полиции уточнили, что инцидент произошел в воскресенье около 14.00 (16.00 по киевскому времени) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне.
 
Всего преступник успел ранить двух человек - мужчину в возрасте за 40 лет и женщину в возрасте за 50 лет. Еще одна девушка в возрасте около 20 лет получила ранения от стекла, разбившегося в результате стрельбы полицейских.
 
Расследованием произошедшего занимаются сотрудники подразделения лондонской полиции по борьбе с терроризмом. 
 
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на прохожих на юге Лондона
 

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Теги: теракт, Лондон, фото, Скотланд-Ярд, полиция, нападение, нож, атака
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Источник: korrespondent.net

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