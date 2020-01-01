В США подтвердили девятый случай заражения коронавирусом

Заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, недавно вернувшаяся из Китая.

Власти США подтвердили девятый случай заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщила газета San Francisco Chronicle.

Заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, которая недавно вернулась из китайского города Ухань.

Отмечается, что состояние пациентки позволило отказаться от ее госпитализации, однако она, а также члены ее семьи, с которыми она контактировала, изолированы.

Ранее сообщалось, что на территории США находятся восемь человек, заболевшие пневмонией нового типа. Три случая зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, по одному - в Аризоне, в штате Вашингтон и в Массачусетсе.

Напомним, в США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Он предполагает временный запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые недавно побывали в Китае.

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