Трамп назвал Блумберга коротышкой
Американский лидер оскорбительно отозвался о росте потенциального соперника на выборах в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться на пост главы государства, "очень маленьким". Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News 2 февраля.
"Знаете, теперь он хочет коробку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой", - отметил Трамп.
Президент задался вопросом, почему у Блумберга должно быть такое право.
"Значит ли это, что все остальные получат коробку?", - спросил он.
Пезидент США считает несправедливым по отношению к Демократической партии, что претендент в кандидаты Кори Букер и другие "не могли получить то, что сейчас получает Блумберг".
При этом он указал, что с удовольствием бы соперничал с Блумбергом на выборах президента США в 2020 году.
По данным NBC News, рост экс-мэра составляет почти 173 см.
В ответ на слова американского лидера представитель избирательной кампании Блумберга Джули Вуд заявила, что президент лжет.
"Он патологический лжец, который лжет обо всем: о своих поддельных волосах, ожирении и нанесенном из баллончика загаре", - подчеркнула она.
Ранее Блумберг заявил, что в случае победы на выборах вернет США в Парижское соглашение по климату.
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