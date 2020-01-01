Трамп назвал Блумберга коротышкой

Американский лидер оскорбительно отозвался о росте потенциального соперника на выборах в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться на пост главы государства, "очень маленьким". Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News 2 февраля.

"Знаете, теперь он хочет коробку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой", - отметил Трамп.

Президент задался вопросом, почему у Блумберга должно быть такое право.

"Значит ли это, что все остальные получат коробку?", - спросил он.