Коронавирус в Китае: число жертв превысило 360

За минувшие сутки скончались 57 человек. Подтверждены более 17 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.

В Китае жертвами нового коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. Об этом 3 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь 2 февраля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больниц, количество летальных исходов достигло 361", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Китае скончались 57 человек и было установлено 2 829 новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлены 15 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао - восемь, на Тайване - десять.

Кроме того, зарегистрированы еще 21 558 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения в Пекине, в других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе – 23, в Северной Америке – 13, в Австралии – 12, в других регионах мира – пять человек. Днем ранее официально сообщалось о 304 умерших и 14 380 заболевших.

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