Германия анонсировала новую конференцию по Ливии в марте

Глава немецкого МИД указал на нарушение участниками предыдущей конференции запрета на поставку оружия сторонам ливийского конфликта.

Следующая встреча участников конференции по ливийскому урегулированию не состоится в начале февраля, как предполагалось до сих пор, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы вновь встретимся с министрами иностранных дел всех участвующих в конференции по Ливии стран в середине марта", - заявил он в воскресенье, 2 февраля, в эфире немецкого телеканала ZDF.

Также важно, чтобы стороны ливийского конфликта встретились "в ближайшие дни" для переговоров, указал далее Маас.

Подобные переговоры должны были пройти под эгидой ООН 29 января, но встреча не состоялась.

Одновременно немецкий министр указал на недавние боевые столкновения в Ливии и поставки оружия как правительству национального согласия Фаиза Сарраджа, так и Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

Таким образом, страны, участвовавшие в берлинской конференции по Ливии, пока не выполняют взятые на себя обязательства прекратить поставки вооружений сторонам ливийского конфликта, отметил Маас.

По его словам, Германия в Совете Безопасности ООН работает над резолюцией, которая предполагает меры в отношении стран, нарушающих запрет на поставки оружия противоборствующим силам в Ливии.

При этом Мас не назвал конкретные страны, нарушающие эмбарго, но призвал прекратить поддержку генерала Хафтара.

В прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии участвовали ФРГ, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир.

Также были приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Стороны договорились соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию, а также согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране.

Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решен военным путем.

25 января миссия ООН по оказанию поддержке Ливии сообщила, что в охваченную гражданской войной страну продолжаются поставки оружия, несмотря на эмбарго, согласованное участниками берлинской конференции.

"Хрупкому перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам", - сообщили дипломаты.

По их данным, в последние десять дней в Ливии неоднократно приземлялись самолеты, доставляющие участникам конфликта современное оружие, бронированные машины, консультантов и боевиков.

Как указывается в сообщении, поставки осуществляются, в том числе, и "участниками международной конференции в Берлине".

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