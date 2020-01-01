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В Японии произошло извержение вулкана

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Синдакэ выбросил столб дыма и пепла из кратера на высоту семь километров, а крупные камни разлетелись в радиусе 600 метров.
Извержение вулкана в Японии (архивное фото)
Извержение вулкана в Японии (архивное фото)
 
В Японии утром 3 февраля произошло извержение вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабу. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
 
Отмечается, что столб дыма и пепла из кратера достиг высоты в семь километров, а крупные камни разлетелись в радиусе 600 метров.
 
Ведомство призвало не подходить к кратеру ближе чем на два километра из-за угрозы выброса камней и пирокластических потоков при новых извержениях.
 
На Кутиноэрабу, где расположен вулкан, находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку.
 
Последний раз Синдакэ извергался в начале января этого года, а до этого - в ноябре прошлого года.
 
Напомним, 9 декабря 2019 года произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии.
 
В результате извержения погибли 18 человек.

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Теги: Япония, Извержения вулканов, вулкан
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Источник: korrespondent.net

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