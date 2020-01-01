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В США число зараженных коронавирусом выросло до 11 человек

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Муж, вернувшийся из Китая, заразил жену. Оба находятся дома под надзором службы общественного здравоохранения.
В США подтвердили еще два случая заражения 2019-nCoV
В США подтвердили еще два случая заражения 2019-nCoV
 
В округе Сан-Бенито (штат Калифорния) выявили два случая заражения новым коронавирусом. Об этом 3 февраля информировал департамент услуг общественного здравоохранения округа, сообщает ABC7.
 
"Два случая заражения новым коронавирусом (2019-n-CoV) были подтверждены в округе Сан-Бенито. Подтвержденные случаи связаны между собой; это муж и жена, им обоим по 57 лет. Муж недавно приехал из Уханя, Китай, а жена нет. Таким образом, произошла передача (вируса – ред.) от человека к человеку", – говорится в сообщении ведомства.
 
Оба заразившихся не госпитализированы и находятся дома в изоляции. Служба общественного здравоохранения округа "внимательно следит за их состоянием здоровья".
 
Таким образом общее число заболевших в США достигло 11 человек. Ранее сообщалось о девяти случаях заражения.
 
Напомним, в США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Он предполагает временный запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые недавно побывали в Китае.

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Теги: США, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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