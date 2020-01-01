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В Томске аварийно сел самолет Bombardier

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У воздушного судна частично разрушилось шасси. Аэропорт города приостановил работу после инцидента.
Самолет Bombardier CRJ100
Самолет Bombardier CRJ100
photo.airlines-inform.ru
 
Самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании РусЛайн аварийно приземлился в аэропорту российского города Томск. Об этом 3 февраля сообщило агенство Интерфакс.
 
Отмечается, что инцидент проищошел в 01.46 (00.46 по киевскому времени). При посадке у воздушного судна частично разрушилась передняя стойка шасси.
 
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета, следовавшего рейсом Екатеринбург - Томск, находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.
 
Ведомство также информировало, что работа аэропорта приостановлена, так как самолет с поврежденным шасси находится на взлетно-посадочной полосе, которую необходимо будет обследовать.
 
Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей по факту происшествия.
 
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате аварии погиб 41 человек
 

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Теги: Россия, самолет, аэропорт, экстренная посадка, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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