В Томске аварийно сел самолет Bombardier

У воздушного судна частично разрушилось шасси. Аэропорт города приостановил работу после инцидента.

Самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании РусЛайн аварийно приземлился в аэропорту российского города Томск. Об этом 3 февраля сообщило агенство Интерфакс

Отмечается, что инцидент проищошел в 01.46 (00.46 по киевскому времени). При посадке у воздушного судна частично разрушилась передняя стойка шасси.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета, следовавшего рейсом Екатеринбург - Томск, находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Ведомство также информировало, что работа аэропорта приостановлена, так как самолет с поврежденным шасси находится на взлетно-посадочной полосе, которую необходимо будет обследовать.

Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей по факту происшествия. Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате аварии погиб 41 человек В Иране произошло ЧП с пассажирским самолетом

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