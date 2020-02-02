В давке на церковной службе в Танзании погибли 20 человек
На севере Танзании в давке во время церковной службы, которая прошла на стадионе, погибли 20 человек. Об этом вечером в воскресенье, 2 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
"По меньшей мере 20 человек погибли, еще 16 пострадали в давке во время церковной службы в субботу вечером на стадионе на севере Танзании", - говорится в сообщении.
Давка образовалась, когда группа верующих бросилась к выходу, где совершалось помазание елеем.
Отмечается, что полиция арестовала семь человек, связанных с возникновением паники.
Трагедия произошла на стадионе в городе Моши у подножия горы Килиманджаро.
Накануне сообщалось, что в Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения на юго-востоке страны.
Ранее стало известно, что в Танзании четырех людей убили из-за подозрений в колдовстве.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet