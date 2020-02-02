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В давке на церковной службе в Танзании погибли 20 человек

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Инцидент произошел на стадионе, когда присутствующие бросились к выходу, где проводилось помазание елеем.
Во время давки на стадионе погибли 20 человек
Во время давки на стадионе погибли 20 человек
africanquarters.com

На севере Танзании в давке во время церковной службы, которая прошла на стадионе, погибли 20 человек. Об этом вечером в воскресенье, 2 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере 20 человек погибли, еще 16 пострадали в давке во время церковной службы в субботу вечером на стадионе на севере Танзании", - говорится в сообщении.

Давка образовалась, когда группа верующих бросилась к выходу, где совершалось помазание елеем.

Отмечается, что полиция арестовала семь человек, связанных с возникновением паники.

Трагедия произошла на стадионе в городе Моши у подножия горы Килиманджаро.

Накануне сообщалось, что в Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения на юго-востоке страны.

Ранее стало известно, что в Танзании четырех людей убили из-за подозрений в колдовстве.

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Теги: смерть, Стадион, Танзания, давка, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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