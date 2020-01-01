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В Сирии погибли четверо турецких военных

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Турецкие войска попали под артиллерийский обстрел в провинции Идлиб. По позициям сил Асада был нанесен ответный удар.
Турецкая бронетехника в Сирии
Турецкая бронетехника в Сирии
Анадолу

Турецкие военнослужащие понесли потери в Сирии. В результате артиллерийского обстрела сил Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибло четверо военнослужащих, еще девять получили ранения. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Анадолу со ссылкой на данные Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что состояние одного военнослужащего оценивается как тяжелое.

"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", – говорится в сообщении.

Турецкая армия незамедлительно нанесла ответный удар по предполагаемому району размещения артиллерийских частей режима Асада. Все цели противника разрушены.

Командование турецкой армии внимательно отслеживает происходящее в регионе и предпринимает все необходимые меры.

Накануне сообщалось, что крупная турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и вошла в провинцию Идлиб. Колонна состояла из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

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Теги: Турция, Сирия, военные, обстрел, Башар Аль-Асад, погибли, Асад, Башар Асад, военнослужащие, Конфликт в Сирии, погибшие, Артиллерия, новости Сирии, война в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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