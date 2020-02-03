Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай обвинил США в распространении страха и отказе в помощи

Комментариев: 2
Глава МИД Китая Ван И осудил некоторые страны за "искусственное создание паники".
Китай обвинил США в распространении страха и отказе в помощи в связи с коронавирусом
Китай обвинил США в распространении страха и отказе в помощи в связи с коронавирусом
EPA/UPG

США не предоставили Китаю никакой помощи в связи со вспышкой коронавируса. В Китае считают, что реакция официального Вашингтона на ситуацию с коронавирусом лишь “создает и распространяет страх“. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, передает AFP

Читай также: В США число зараженных коронавирусом выросло до 11 человек

По словам Ван И, в эпоху глобализации для ответа на транснациональные вызовы каждый должен играть свою конструктивную роль.

Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику, — добавил он.

Глава МИД также рассказал, что власти Китая приняли самые строгие меры по контролю за распространением вируса, многие из которых превышают требования международных медико-санитарных правил.

В Пекине подчеркнули, что всеми силами пытаются защитить здоровье людей всего мира, а не только собственных граждан.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/AFP

Напомним, ранее в Китае спрогнозировали пик распространения коронавируса

Читай также: Коронавирус в Китае: число жертв превысило 360

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Китай, Коронавирус, США, Обвинения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Spellpusha    03.02.2020, 11:37
Оценка:  +6
Spellpusha
Китай винен у недостатній профілактиці захворюваності у власній країні, що послужило появі вірусу і при цьому вони мають нахабство в цьому звинувачувати цивілізований світ? Я думаю на китай потрібно накласти санкції за недбалість у сфері медицини, що стало причиною пандемії.
Spellpusha    03.02.2020, 11:33
Оценка:  +7
Spellpusha
Зараз вік глобалізму? Вау, я навіть не знав. Мабуть це "століття" тільки в китайських фантазіях.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь