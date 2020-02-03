Китай обвинил США в распространении страха и отказе в помощи
США не предоставили Китаю никакой помощи в связи со вспышкой коронавируса. В Китае считают, что реакция официального Вашингтона на ситуацию с коронавирусом лишь “создает и распространяет страх“. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, передает AFP.
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По словам Ван И, в эпоху глобализации для ответа на транснациональные вызовы каждый должен играть свою конструктивную роль.
Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику, — добавил он.
Глава МИД также рассказал, что власти Китая приняли самые строгие меры по контролю за распространением вируса, многие из которых превышают требования международных медико-санитарных правил.
В Пекине подчеркнули, что всеми силами пытаются защитить здоровье людей всего мира, а не только собственных граждан.
Напомним, ранее в Китае спрогнозировали пик распространения коронавируса.
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