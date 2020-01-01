Россия начнет депортацию иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр РФ пообещал депортировать всех иностранцев, у которых обнаружат коронавирус.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил возможность депортации иностранцев, если у них будет обнаружен китайский коронавирус. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, по словам главы премьера, в России уже работает оперативный штаб по борьбе с распространением опасной инфекции, а также в стране подписали национальный план по предупреждению разрастания инфекции.

Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин, - сказал Мишустин.

Также Мишустин напомнил, что больные, у которых выявлен вирус, изолированы, и получают необходимую помощь, а также введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.

Напомним, ранее Китай обвинил США в распространении страха и отказе в помощи.

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