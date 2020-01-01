Появились кадры экспресс-больницы в Ухане

Первая больница для пациентов с коронавирусом, построенная ускоренными темпами, начала работать.

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса, начала работать первая специализированная больница, на строительство которой ушло 10 дней, сообщает Associated Press.

Отмечается, что больница Хошэньшань рассчитана на тысячу мест. Ее строительство началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая.

Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Напомним, по последним данным, в Китае жертвами коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. За последние сутки скончались 57 человек и было установлено 2829 новых случаев заболевания.

Тем временем, в Таиланде заявили, что нашли быстрый способ лечения от коронавируса.

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