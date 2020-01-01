От коронавируса вылечились больше людей, чем погибли

Появилась свежая статистика.

Смертельный коронавирус, который вспыхнул в китайском Ухане, вылечили больше людей, чем погибли.

Читай также: Появились кадры экспресс-больницы в Ухане

Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно последним данным, в результате вспышки коронавируса погибли 362 человека, а 475 человек - выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Кроме того, вчера смертельным вирусом заразились 2829 человек, еще 57 человек скончались. Из них в провинции Хубэй, что является эпицентром распространения коронавируса, умерло 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Читай также: Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

По последним данным в мире, под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тысячи человек. К счастью, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Напомним, Россия начнет депортацию иностранцев с коронавирусом. Премьер-министр РФ пообещал депортировать всех иностранцев, у которых обнаружат коронавирус.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.