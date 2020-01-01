Названо имя террориста нападавшего на людей с ножом в Лондоне

Им оказался 20-летний поклонник "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

Британская полиция установила личность лондонского террориста. Напавшим вчера с ножом в Лондоне на прохожих оказался 20-летний Судеш Амман. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

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Так, в январе этого года он вышел из тюрьмы, куда был заключен в 2018 году. Тогда, будучи 18-летним студентом, Судеш Амман распространял в мессенджере WhatsApp пропагандистские материалы “Аль-Каиды”. Также Амман рассылал своим родственникам сообщение со словами “Исламское государство останется”.

В одной из бесед, ссылаясь на Коран, рассказывал о допустимости изнасилований езидок, - говорится в сообщении.

Также Судеш Амман предлагал своей подруге убить ее неверующих родителей. Он распространял сообщения, в которых призывал к совершению терактов против туристов и силовиков. В итоге суд приговорил его к 3,5 годам тюремного заключения. Однако он был освобожден досрочно.

В полиции рассказали, что в момент теракта за Амманом велась слежка, однако стражи порядка не смогли предотвратить преступление. Всего от рук террориста пострадали три человека. Также на теле Аммана был обнаружен муляж взрывного устройства.

Скриншот t.me/directorate4

Напомним, ранее в Лондоне произошел теракт, нападавшего застрелила полиция.

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